«Оскотинившиеся существа» - так Народном Совете ДНР назвали причастых к обстрелам Донецка

Возле гостиницы «Донбасс Палас» погибла 49-летняя женщина. Фото: Скриншот видео РИА «Новости»
Обстрелы центра Донецка доказывают бесчеловечную природу киевского режима. Об этом сегодня заявил председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.
- Адский день для столицы Республики. Бесчеловечные украинские обстрелы, лишенные всякого военного смысла. За орудиями с той стороны фронта — оскотинившиеся существа, в которых не осталось ничего людского, — подчеркнул Бидёвка.
Украинские боевики обстреляли центр Донецка во время церемонии прощания с Героем России и ДНР Ольгой Качурой. Под огонь артиллерии попали и другие районы столицы. По данным СЦКК ДНР за день в ДНР погибли шесть жителей и девять получили ранения.
В Ворошиловском районе погибли женщины 1973, 1956 г.р. и мужчина 1997 г.р. Персональные данные еще двух погибших - женщины и подростка устанавливаются. Ранения получили мужчина 1963 г.р. и журналист российского телеканала «RT».
Куйбышевский район - ранена женщина 1965 г.р.
Кировский район - в исправительной колонии погиб осужденный мужчина 1980 г.р. Ранены сотрудник учреждения 1990 г.р., осужденный 1986 г.р. Также по ул. Токарева пострадала женщина. При подрыве на мине «Лепесток» ранен сотрудник МЧС.
Сегодня в больнице скончался мужчина 1954 г.р., подорвавшийся 30 июля на запрещенной мине. В Республике зарегистрировано уже 19 случаев подрыва на этом боеприпасе.
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