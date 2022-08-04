«Ваша мама очень и очень достойная» Глава ДНР вручил Звезду Героя Республики Ольги Качуры ее дочери

Денис Пушилин передал высокую награду дочери Ольги Качуры – Елене Карабет. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 4 августа, в Донецком театре оперы и балета прошла церемония прощания с Героем России и ДНР, заместителем командира реактивного артиллерийского дивизиона гвардии полковником Ольгой Качурой (позывной Корса).

Все утро, даже несмотря на жестокий обстрел центра столицы и то, что публичного прощания не планировалось, сотни людей несли цветы в память об Ольге Качуре. Проводить в последний путь Героя пришел и Глава Республики Денис Пушилин. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей защитницы Донбасса и вручил Звезду Героя ДНР ее дочери – Елене Карабет.

В Донецком театре оперы и балета прошла церемония прощания с Героем России и ДНР Ольгой Качурой. Фото: АГ ДНР

- Ваша мама демонстрировала, что такое любить свою землю и ее защищать. Она умудрилась, будучи женщиной, командовать в самых горячих обстановках с 2014 года мужскими подразделениями, непростыми подразделениями – артиллеристами. На ее счету очень много заслуг и наград. Для меня большое сожаление, что я не успел вручить награду, Звезду Героя, при жизни. Вынужден вручать ее посмертно. Вам есть, кем гордиться. Ваша мама очень и очень достойная, – обратился глава государства к дочери Героя.

С воинскими почестями Ольга Качура была похоронена на Аллее Героев столичного кладбища «Донецкое море».

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