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Политика4 августа 2022 15:46

«Ваша мама очень и очень достойная» Глава ДНР вручил Звезду Героя Республики Ольги Качуры ее дочери

Легендарная Корса была похоронена на Аллее Героев столичного кладбища «Донецкое море»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Денис Пушилин передал высокую награду дочери Ольги Качуры – Елене Карабет. Фото: АГ ДНР

Денис Пушилин передал высокую награду дочери Ольги Качуры – Елене Карабет. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 4 августа, в Донецком театре оперы и балета прошла церемония прощания с Героем России и ДНР, заместителем командира реактивного артиллерийского дивизиона гвардии полковником Ольгой Качурой (позывной Корса).

Все утро, даже несмотря на жестокий обстрел центра столицы и то, что публичного прощания не планировалось, сотни людей несли цветы в память об Ольге Качуре. Проводить в последний путь Героя пришел и Глава Республики Денис Пушилин. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей защитницы Донбасса и вручил Звезду Героя ДНР ее дочери – Елене Карабет.

В Донецком театре оперы и балета прошла церемония прощания с Героем России и ДНР Ольгой Качурой. Фото: АГ ДНР

В Донецком театре оперы и балета прошла церемония прощания с Героем России и ДНР Ольгой Качурой. Фото: АГ ДНР

- Ваша мама демонстрировала, что такое любить свою землю и ее защищать. Она умудрилась, будучи женщиной, командовать в самых горячих обстановках с 2014 года мужскими подразделениями, непростыми подразделениями – артиллеристами. На ее счету очень много заслуг и наград. Для меня большое сожаление, что я не успел вручить награду, Звезду Героя, при жизни. Вынужден вручать ее посмертно. Вам есть, кем гордиться. Ваша мама очень и очень достойная, – обратился глава государства к дочери Героя.

С воинскими почестями Ольга Качура была похоронена на Аллее Героев столичного кладбища «Донецкое море».

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