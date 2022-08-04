Украинские боевики «засыпали» Донецк минами «Лепесток» коричневого цвета

Мины «Лепесток» бывают зеленого и коричневого цвета. Фото: НС ДНР

Сегодня, 4 августа, вооруженные формирования Украины обстреляли Кировский район Донецка ракетами БМ-27 «Ураган» с противопехотными минами. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Обмечается, что в 14:45 противник выпустил со стороны Карловки две ракеты «Ураган», оснащенные противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Мины рассыпались над Кировским районом столицы.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что по информации местных жителей, в микрорайоне шахты Лидиевка по ул. Дмитрия Донского в районе школы № 80 обнаружены мины «Лепесток» коричневого цвета.

Также запрещенные международными конвенциями мины обнаружены в Кировском районе по адресам:

- ул. Белградская;

- ул. Малиновская;

- ул. Слепнева.

А в Куйбышевском районе города «Лепестки» нашли в районе посёлка Азотный на улицах Островского, В. Арсенова, Семёнова-Тян-Шанского.

Ранее сегодня сообщалось о ранении мужчины 1947 года рождения в результате подрыва на «Лепестке» в Куйбышевском районе города. До этого еще 17 человек получили ранения в разных районах столицы, в Макеевке и Ясиноватой.

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