«Поехать на Донбасс меня побудило чувство не выполненного с 2014 года долга»: Нижегородский травматолог Антон Новиков свой отпуск проводит в Донецке

Научный сотрудник, известный в Нижнем Новгороде врач-травматолог, сотрудник ПИМУ Антон Новиков приехал в Донецк. Фото: ОНФ

Свой законный отпуск известный в Нижнем Новгороде врач-травматолог Антон Новиков проводит не дома, в кругу семьи, не на даче, и не на морском побережье – доктор приехал в Донецк, чтобы помогать мирным жителям – лечить и эвакуировать раненых.

- Поехать на Донбасс меня побудило чувство не выполненного с 2014 года долга, - сказал Антон Евгеньевич. – От города прекрасные впечатления, невзирая на звуковое сопровождение (обстрелы). Все настроены по-боевому, надеются прекратить то, что совершает украинская сторона.

Новиков находится в столице ДНР почти неделю, за это время уже успел попасть под обстрелы.

- Это произошло во время эвакуации раненых, было это не на первой полосе боевых действий, но тем не менее - в непосредственной близости. Под обстрел я попадал не единожды: сначала под минометный, потом стрелковый был. В это время, конечно, было желание оказаться в другом месте, но чувство долга – выше, - отметил Антон Новиков.

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