В Донецке назвали виновных в сегодняшнем обстреле города из РСЗО «Ураган»

В Донецке назвали виновных сегодняшнего обстрела города из РСЗО «Ураган»

Сегодня, 2 августа, вооруженные формирования Украины обстреляли Ворошиловский и Кировский районы Донецка из РСЗО «Урагана» с кассетной головной частью, начиненной противопехотными минами «Лепесток». Об этом сообщило Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вооруженные формирования Украины вели обстрел со своих позиций расположенных в районе населенном пункте Константиновка. Это зона ответственности 54-й ОМБР (командир - полковник Майстренко Алексей Сергеевич; командир БрАГ – подполковник Голенко А.С), - подчеркивается в сводке СЦКК.

Дополнительно стало известно, что восемь мин ПФМ-1С «Лепесток» было обнаружено на РСК «Олимпийский» в Донецке.

На текущий момент в Республике зарегистрировано уже семь случаев подрыва мирных жителей на запрещенных минах «Лепесток».

В Донецке назвали виновных сегодняшнего обстрела города из РСЗО «Ураган»

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