Украинские боевики сбросили мины «Лепесток» на территорию Дома ребенка в Макеевке

ВСУ сбросили мины «Лепесток» на территорию Дома ребенка. Фото: Штаб теробороны ДНР

Сегодня, 2 августа, украинские вооруженные формирования сбросили противопехотные мины «Лепесток» на территорию Дома ребенка в Макеевке. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

- Украинские боевики рассыпали запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 на территории Республиканского специализированного дома ребенка по улице Мориса Тореза в Червоногвардейском районе Макеевки, - рассказали в штабе.

Ранее сообщалось, что ВСУ забросили мины «Лепесток» в Кировский район Донецка.

- Для активации запрещенной мины «Лепесток» требуется нажимное усилие всего от 5 килограммов. Страшно представить, что такая мина может сделать с ребенком, - говорится в сообщении СЦКК ДНР.

В связи с этим Представительство Республики в СЦКК создало интерактивную карту (https://mine.dnr-sckk.ru/) местности с районами, наиболее зараженными минами «Лепесток». Это не точная карта минных полей, но в зонах, отмеченных красной заливкой, нужно соблюдать наибольшую внимательность и осторожность: передвигаться только по асфальтированным дороге, в случае обнаружения опасности сообщить по телефону 101.

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