Что жителям ДНР важно знать при обнаружении мин «Лепесток»

Пиротехники МЧС ДНР продолжают работы по обезвреживанию мин «Лепесток». Фото: МЧС ДНР

В минувшие выходные дни украинские боевики с помощью реактивных снарядов «Ураган» высыпали на Донецк и Макеевку сотни мин «Лепесток». В результате ранения уже получили пятеро мирных жителей столицы ДНР. Депутат Народного Совета ДНР, член Комитета по безопасности и обороне Андрей Ворошилов рассказал о правилах поведения при обнаружении этих коварных мин, которые едва различимы на земле.

- Пиротехники МЧС ДНР продолжают работы по обезвреживанию мин «Лепесток». Мина производилась в двух вариантах – ПФМ-1 и ПФМ-1С. Первый вариант не имеет устройства самоликвидации. Второй снабжен устройством, которое обеспечивает самоликвидацию подрывом по истечении 1 – 40 часов с момента установки. Время самоликвидации зависит от температуры окружающего воздуха. Внешне эти две разновидности мины отличаются лишь тем, что на крыле мины ПФМ-1С имеется четко различимая буква «С», – сказал Андрей Ворошилов.

Он отметил, что «Лепестки» малозаметны, легко сливаются с естественным цветом растительности зеленого и светло-коричневого цвета. Срабатывают при нажатии - достаточно 3–5 килограммов нагрузки, чтобы привести их в действие. Однако могут взорваться и при касании.

Поэтому при обнаружении мин не следует приближаться к ним, брать в руки, пытаться переместить на другое место. Необходимо сообщить об опасной находке по телефону «101», указав точный адрес обнаружения.

Малозаметными на земле минами «Лепесток» украинские боевики «засеяли» часть Донецка и Макеевки. Фото: НС ДНР

- Сама мина не содержит осколочно-поражающих элементов, но куски ее корпуса на близком расстоянии способны нанести травмы, не говоря уже о металлических частях мины, – предупредил Андрей Ворошилов.

Он сообщил, что «Лепесток» имеет два окраса. Зеленый делает мины малозаметными в траве, а коричневый - на грунте. Более того, при приземлении мина может закопаться в траву или покрыться пылью либо грунтом.

- Поэтому не нужно передвигаться по траве и по неасфальтированным тропинкам. Даже на асфальте не теряйте бдительности! – подчеркнул депутат.

Напомним, что Украина является государством, где противопехотные мины «Лепесток» до сих пор стоят на вооружении. Хотя в соответствии с Оттавским договором (Конвенцией о запрете противопехотных мин от 01.03.1999) все их запасы должны были быть уничтожены.

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