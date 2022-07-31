В ДНР опубликовали интерактивную карту местности с районами, наиболее зараженными минами «Лепесток»

Едва ли не каждый день вооруженные формирования Украины «рассыпают» по территории Донецкой Народной Республики сотни противотанковых мин «Лепесток».

- Для активации запрещенной мины «Лепесток» требуется нажимное усилие всего от 5 килограммов. Страшно представить, что такая мина может сделать с ребенком… - говорится в сообщении СЦКК ДНР.

В связи с этим Представительство Республики в СЦКК создало интерактивную карту (https://mine.dnr-sckk.ru/) местности с районами, наиболее зараженными минами «Лепесток». Это не точная карта минных полей, но в зонах, отмеченных красной заливкой, нужно соблюдать наибольшую внимательность и осторожность: передвигаться только по асфальтированным дороге, в случае обнаружения опасности сообщить по телефону 101.

Ликвидацией украинских мин «Лепесток» оперативно занимаются спасатели ДНР, МЧС России и сотрудники Управления Народной милиции. Вместе с тем, только за сегодня на таких минах подорвались четверо мирных жителей.

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