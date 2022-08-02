В Донецке на улице Артема ранен мужчина

Пострадавшего «скорой» доставили в Республиканский травматологический центр Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 2 августа, ВСУ снова обстреливают Киевский район Донецка. В районе Шахтерской площади ранение получил мирный житель. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

- Украинские боевики ранили мирного жителя 1959 г.р. по ул. Артема в районе Шахтерской площади, - говорится в сообщении штаба.

Пострадавшего «скорой» доставили в Республиканский травматологический центр.

- Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, - призвали горожан в Штабе территориальной обороны.

По данным СЦКК, украинские боевики за прошедшие сутки 48 раз открывали огонь по ДНР, выпустив 355 боеприпасов. В результате один мирный житель в Куйбышевском районе Донецка погиб, еще четверо в Петровском и Кировском районах Донецка и Горловке - ранены.

Повреждено 18 домостроений в Куйбышевском, Кировском, Петровском районах Донецка и Горловке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.

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