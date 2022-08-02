В Донецке и Александровке обесточены 5 500 бытовых абонентов

В результате обстрела ВФУ обесточены 5 500 бытовых абонентов в Александровке и Петровском районе Донецка. Об этом сегодня сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

- Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка, - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки украинские боевики 48 раз открывали огонь по ДНР, выпустив 355 боеприпасов. По данным СЦКК, под огнем оказались Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Новолуганское, Байрак, Зайцево, Новобахмутовка, Новоселовка, Озеряновка, Ясиноватая, Минеральное и Макеевка.

За этот период один мирный житель в Куйбышевском районе Донецка погиб, еще четверо в Петровском и Кировском районах Донецка и Горловке - ранены. Повреждено 18 домостроений в Куйбышевском, Кировском, Петровском районах Донецка и Горловке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.

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