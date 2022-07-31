Волонтеры-медики из России оказывают неоценимую помощь жителям ДНР

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Республиканские врачи различных профилей в это нелегкое время стали практически военными медиками. Об этом «КП» сообщил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

- Они лечат минно-взрывные травмы, химические ожоги, акуборатравмы (разрывы или повреждения барабанных перепонок. – Авт.) и так далее. Раненые военные и мирные жители получают всю необходимую медицинскую помощь, в том числе - высокотехнологичную с использованием высококлассного медицинского оборудования, - рассказал он, добавив, что осколки извлекают под рентгенконтролем.

Гарцев заверил, что учреждения здравоохранения обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения. По его словам, основным направлением государственной политики Донецкой Народной Республики является интеграция законодательства Республики с законодательством Российской Федерации. Система здравоохранения также будет адаптирована к российским стандартам; соответствующие мероприятия уже проводятся.

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