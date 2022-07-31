Система здравоохранения будет адаптирована к российским стандартам

Дмитрий Гарцев. Фото: Минздрав ДНР

4 июля председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко представил коллективу Министерства здравоохранения его нового руководителя – российского управленца Дмитрия Гарцева. Виталий Хоценко поручил новому министру здравоохранения Республики так модернизировать отрасль, чтобы она отвечала на любые вызовы и запросы. Дмитрий Анатольевич ответил на вопросы «Комсомольской правды».

ВРАЧИ СПАСАЮТ ПОД ОБСТРЕЛАМИ

- Что в планах Минздрава?

- Основным направлением государственной политики Донецкой Народной Республики является интеграция законодательства Республики с законодательством Российской Федерации. Система здравоохранения также будет адаптирована к российским стандартам; соответствующие мероприятия уже проводятся. Для обеспечения конституционных прав граждан ДНР внедрим программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению. Повысим уровень зарплаты медицинским работникам. Для этого прорабатываем новое положение об оплате их труда.

Руководитель Минздрава провел рабочую встречу с ректором Университета Григорием Игнатенко и трудовым коллективом, а также посетил учебные корпуса. Фото: Минздрав ДНР

Развитие службы родовспоможения в Донбассе – одно из приоритетных направлений развития системы здравоохранения. Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным принято решение о строительстве перинатального центра в Донецке, открытие которого запланировано на конец 2023 года, что расширит возможности оказания медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам.

- Как оцениваете состояние здравоохранения Республики?

- Восемь лет жители Республики находятся под обстрелами, и, несмотря на это, качество оказания медицинской помощи в городах поддерживается на достойном уровне. Квалифицированные и опытные медики не покинули своих рабочих мест, а продолжают бороться за жизни людей, что заслуживает отдельной благодарности. Отмечу, что сейчас перед здравоохранением стоит много задач, от реализации которых зависит здоровье людей.

НЕОЦЕНИМА ПОМОЩЬ МЕДИКОВ ИЗ РОССИИ

- Как организована помощь раненным в больницах?

- Республиканские врачи различных профилей в это нелегкое время стали практически военными медиками. Они лечат минно-взрывные травмы, химические ожоги, акуборатравмы (разрывы или повреждения барабанных перепонок. – Авт.) и так далее. Раненые военные и мирные жители получают всю необходимую медицинскую помощь, в том числе - высокотехнологичную с использованием высококлассного медицинского оборудования. К примеру, осколки извлекают под рентгенконтролем. При этом учреждения здравоохранения обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения.

Руководитель Минздрава провел рабочую встречу с ректором Университета Григорием Игнатенко и трудовым коллективом, а также посетил учебные корпуса. Фото: Минздрав ДНР

- А как справляются в условиях дефицита врачей?

- Неоценимую помощь оказывают волонтеры-медики из российских медицинских организаций. В круглосуточном режиме врачи Донецкой Народной Республики спасают жизни пострадавших бок о бок с российским коллегами. А в особенно сложных клинических случаях медицинскую помощь оказывают специалисты ведущих медицинских организаций России - проводятся телемедицинские консультации для определения тактики дальнейшего лечения тяжелых пациентов.

ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

- Что предпринимается для сдерживания эпидемии коронавируса?

- На сегодня в ДНР ситуация с распространением COVID-19 носит контролируемый характер, однако в свете мировых прогнозов ожидается новая волна заболеваемости, ввиду чего Минздрав активно проводит прививочную кампанию российскими вакцинами «Спутник Лайт» и «Спутник V», в том числе на освобожденных территориях Республики.

Ожидается, что уже в сентябре в Мариуполе появится новый многофункциональный центр с современным диагностическим оборудованием, в структуре которого будет инфекционное отделение на шестьдесят коек. Это позволит обеспечить оказание необходимой медицинской помощи пациентам в тяжелом состоянии, в том числе с дыхательной недостаточностью. Такое учреждение здравоохранения строит Министерство обороны Российской Федерации.

Дмитрий Гарцев вручил дипломы лучшим студентам медуниверситета, которые были премированы Главой Республики Денисом Пушилиным по благотворительной программе «Медицина малой Родины» Благотворительного фонда Некрасова. Фото: Минздрав ДНР

СПРАВКА «КП»

Гарцев Дмитрий Анатольевич окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, после чего трудовую деятельность начал в Министерстве здравоохранения Российской Федерации, отработав порядка 7 лет.

В период вспышки распространения COVID-19 по всему миру занимал должность заместителя министра здравоохранения Сахалинской области на протяжение двух лет, после чего работал в родном университете имени Сеченова.

Женат, двое детей.

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