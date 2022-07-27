В ДНР почтили память детей - жертв войны в Донбассе

27 июля в ДНР вспоминают всех детей, погибших в Донбассе. Фото: ОД «Донецкая Республика»

27 июля в ДНР День памяти детей - жертв войны в Донбассе. В каждом районе Республики прошли мероприятия в память о безвременно ушедших детях.

27 июля в ДНР вспоминают всех детей, погибших в Донбассе. Фото: ОД «Донецкая Республика»

27 июля в ДНР вспоминают всех детей, погибших в Донбассе. Фото: ОД «Донецкая Республика»

- Виновные должны ответить за каждого невинно убитого ребенка в Донбассе. За 8 лет на Донбассе погибло 130 детей. Невозможно найти слова, чтобы передать трагедию и боль. Нужно сделать все, чтобы на нашей земле больше не обрывались жизни детей, чтобы над их головами было мирное небо, - обратился к соотечественникам Глава Республики Денис Пушилин.

27 июля в ДНР вспоминают всех детей, погибших в Донбассе. Фото: ОД «Донецкая Республика»

27 июля в ДНР вспоминают всех детей, погибших в Донбассе. Фото: ОД «Донецкая Республика»

27 июля в ДНР вспоминают всех детей, погибших в Донбассе. Фото: ОД «Донецкая Республика»

В этот день в 2014 году по центру Горловки ВСУ впервые нанесли массированный ракетный удар, погибли двадцать мирных жителей, четверо из которых - дети. Тогда на руках у 23-летней горловчанки Кристины Жук погибла ее годовалая дочь Кира. Молодую мать так и похоронили с младенцем на руках.

27 июля в ДНР вспоминают всех детей, погибших в Донбассе. Фото: ОД «Донецкая Республика»

Активисты общественного движения «Донецкая Республика» в память о невинно убитых детях высаживали деревья, проводили выставки детских рисунков, возлагали цветы и игрушки к мемориалам, включали звуковые сигналы на автомобилях, а также зажигали свечи на интернет-ресурсе ПОСВЯЩЕНИЕ АНГЕЛАМ. Свидетели правды (alleyaangelov.ru)

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