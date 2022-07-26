В Донецке и Макеевке откроются центры реабилитации детей, живущих под обстрелами

Мария Львова-Белова несколько часов провела с подростками, чтобы понять, что их беспокоит и как они видят свою дальнейшую жизнь. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

В Донецке и Макеевке будут созданы первые два центра для детей, живущих под артобстрелами. Об этом во время недавнего визита в столицу Донецкой Народной Республики заявила Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

- Эти центры для ребят, переживших все ужасы войны, станут местом, где им будет комфортно. Там всегда рядом будут взрослые наставники. Молодая команда специалистов сможет общаться с подростками на равных, - рассказала советник Главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко.

Соответствующий уникальный проект социально-психологической адаптации детей Донбасса Мария Львова-Белова запустила в Мариуполе. В освобожденном городе уже открыта первая его площадка - она работает для первых 52 старшеклассников.

Мария Львова-Белова несколько часов провела с подростками, чтобы понять, что их беспокоит и как они видят свою дальнейшую жизнь. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

ПОМОЧЬ ВЕРНУТЬ РЕБЯТ К МИРНОЙ ЖИЗНИ!

Во время своего визита в Республику Мария Львова-Белова встретилась с этими ребятами. В команде с психологами детский омбудсмен России провела с подростками несколько часов, чтобы понять, чем они живут, что их беспокоит сейчас и как они видят свою дальнейшую жизнь. В программе встречи также были командообразующие игры, тренинги на восприятие будущего, творческая часть, позволившая ребятам выразить свои эмоции.

- Дети, оказавшиеся в условиях боевых действий, испытывают сильнейший стресс и тяжело переживают происходящие события. Здесь важна системная работа, которая включает в себя не только участие профильных специалистов, но и всесторонняя помощь в возвращении ребят к мирной жизни, - рассказала о задачах нового проекта Уполномоченный при президенте России по правам ребенка.

В конце лета в рамках этого проекта двести ребят из ДНР отправятся в лагеря Краснодарского края. В программе будут занятия, направленные на развитие навыков общения, раскрытие личностного потенциала, помощь в самоопределении и выстраивании жизненного пути в новых реалиях.

Первая группа подростков в Мариуполе проходит психологическую реабилитацию. В программе – командообразующие игры, тренинги, занятия творчеством. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

В ДОНЕЦКЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ ПВР СЕМЕЙНОГО ТИПА

Встречу детского омбудсмена с подростками организовали московский и недавно открытый донецкий штабы гуманитарной акции «Детям - в руки». Десять сотрудников штаба в столице ДНР координируют маршруты гуманитарной миссии и собирать заявки о помощи. Помощь для ребятишек Донбасса передают неравнодушные жители России. В рамках всероссийской акции «Детям - в руки» в Республику уже доставлены шесть гуманитарных конвоев с детскими вещами, питанием, памперсами, игрушками, лекарствами и оборудованием для больниц.

Также детский омбудсмен России при поддержке Главы ДНР Дениса Пушилина открыла в Республике первый пункт временного размещения (ПВР) семейного типа.

- Оборудовали его специально для детей и семей с детьми, переживших боевые действия. Там можно получить одежду, питание, осмотр педиатра, поддержку психолога. Тем, кому нужно решить юридические и бытовые вопросы, имеют возможность оставить ребенка с воспитателем в игровой комнате, - сообщила Мария Белова-Львова.

Первая группа подростков в Мариуполе проходит психологическую реабилитацию. В программе – командообразующие игры, тренинги, занятия творчеством. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

160 ДЕТЕЙ-СИРОТ ИЗ ДНР УСЫНОВИЛИ ЖИТЕЛИ РОССИИ

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России и Денис Пушилин во время рабочей встречи договорились создать республиканский банк данных детей-сирот, которые смогут быть приняты российскими семьями.

В Республику уже доставлены шесть гумконвоев с детскими вещами, питанием, памперсами, игрушками и лекарствами. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

Глава ДНР поблагодарил детского омбудсмена за то, что она делает для сирот. По данным на сегодняшний день, уже 160 детей-сирот из Республики находятся под опекой семей в России.

Напомним, что ранее Мария Львова-Белова взяла под опеку мальчишку-сироту из Мариуполя. Это уже не первый приемный сын в ее семье. У детского омбудсмена пятеро своих детей и больше двадцати – приемных. Россия, как и заверял лидер страны Владимир Путин, делает все возможное, чтобы помочь жителям Донбасса.

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