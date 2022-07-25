Гуманитарный батальон из России: Будем ездить в Донбасс, пока наша помощь будет нужна

Михаил Афонькин, Пелагея Стерлигова, Александр Жариков и Дмитрий Амелин (слева направо) Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Каждый месяц в Донбасс приезжает Гуманитарный батальон из России. Ребята неспроста взяли себе такое название – они плечом к плечу работают с Управлением Народной милиции ДНР. Гуманитарный батальон придерживается правила: помогать самым нуждающимся.

ОПЕКАЮТ «ЗАБЫТЫЕ» СЕЛА

Уже второй раз бойцы Гуманитарного батальона приезжают в села Новоигнатовка и Николаевка, что между Волновахой и Докучаевском. Восемь лет подряд по реке между ними проходила линия разграничения. Туда транспорт не ходит, рядом с этими населенными пунктами нет трассы.

- Новоигнатовка, Николаевка – это большие села, - говорит один из бойцов Гуманитарного батальона, старший группы – фермер из Подмосковья Михаил Афонькин.

- В первый раз попали туда случайно с другими гуманитарщиками полтора месяца назад, - подключился к беседе предприниматель из Подмосковья Дмитрий Амелин, закончивший военный институт в Челябинске. - Выяснилось, что фуры с гуманитарной помощью проезжают мимо этих сел – в освобожденные Мариуполь, Волноваху…

Пелагея Стерлигова со своей командой уже четвертый раз в Донбассе. Ребята настроены помогать, пока не закончится война, и будет в этом необходимость Фото: Александр ИВАНОВ

Там в первый раз волонтеры развозили помощь прямо по дворам, где жили люди. Пакеты с продуктами питания (а это крупы, консервы, чай и сладости) в Николаевке получили больше трехсот семей, а в Новоигнатовке – больше ста.

В этот раз вместе с продуктами ребята раздали жителям одежду, подушки и гигиенические наборы. Для детей – раскраски, карандаши, краски. В местный садик привезли медикаментов.

В следующий раз (а это уже в августе) Гуманитарный батальон доставит жителям лекарств. Представители Николаевского сельского поселения Волновахского района, за которым закреплены Николаевка и Новоигнатовка, составили список, какие именно лекарственные препараты требуются. В этих селах нет ни одной аптеки. Да и денег, чтобы купить их, у жителей пока нет. Выплата пенсий и соцпособий там еще не налажена из-за отсутствия банков. Сельчане выживают со своих огородов.

Пелагея Стерлигова со своей командой уже четвертый раз в Донбассе. Ребята настроены помогать, пока не закончится война, и будет в этом необходимость Фото: Александр ИВАНОВ

Кстати, местную сельскую больницу разбили военные ВСУ, когда отступали. Сейчас на две деревни нет ни одного медика…

- Уже и в этот приезд для жителей Николаевки и Новоигнатовки передали определенное количество лекарств, - рассказывает Пелагея Стерлигова.

- Каких?

- От простуды, давления, сердца, желудка, ожогов – практически на все случаи жизни.

Еще Гуманитарный батальон помогает селам Ближнее и Рыбинское под Волновахой. Учителя школы в Рыбинском заказывали канцелярские наборы, ведра, метлы, бумагу и краску для принтеров. В эти села российские волонтеры уже доставили все, что требовалось людям в первую очередь. Они даже приготовили футбольные мячи для Волновахи. Учитель физкультуры из этого города попросил содействия в проведении футбольного турнира.

ПОМОГАЮТ ЛЕВОМУ БЕРЕГУ МАРИУПОЛЯ

Бойцы Гуманитарного батальона регулярно помогают и жителям самого большого города на побережье Азовского моря - Мариуполя. В первый раз туда привозили гуманитарную помощь, когда в городе еще шли бои за «Азовсталь».

- Сам Мариуполь тогда только освободили от украинских боевиков, - вспоминает Дмитрий Амелин. - Мы помогали людям в сильно пострадавшем микрорайоне «Восточный» на левом берегу.

Пелагея Стерлигова со своей командой уже четвертый раз в Донбассе. Ребята настроены помогать, пока не закончится война, и будет в этом необходимость Фото: Александр ИВАНОВ

Перед тем, как ехать в Мариуполь, российский волонтеры узнали, в какой части города людям больше всего нужна помощь.

- Местные гуманитарщики и бойцы рассказали нам, что гуманитарку фурами доставляют в основном на правый берег. Туда трасса заходит, а на левый берег тогда никто не возил, - вспоминает Дмитрий. - А многие люди не могли добраться до пунктов выдачи гуманитарки на правом берегу. Дороги были в осколках, на них лежали рухнувшие столбы, оборванные провода… Велосипеды были не у всех.

Бойцы Гуманитарного батальона ездили на левый берег Мариуполя с товарищами из батальона «Восток». Востоковцы привезли волонтеров, чтобы они помогли людям, чьи дома они были вынуждены разбить. В них прятались украинские бойцы, удерживая жителей в качестве живого щита.

- Люди нас встретили с радостью, - продолжает Дмитрий Амелин. - Они только вышли из подвалов, а тут продуктовые, гигиенические наборы, памперсы и прочее - тогда гуманитарка разлетелась очень быстро.

В этот раз Гуманитарный батальон побывал в Мариупольской горбольнице, куда ребята привезли матрацы, одеяла, подушки и даже одноразовые пеленки, а также дезинфицирующие влажные салфетки и памперсы.

После проделанной работы, Пелагея Стерлигова узнала у врачей, что еще необходимо этому учреждению здравоохранения. Гости из Подмосковья еще приедут туда.

В Мариуполе российские волонтеры также развозили адресную помощь. Поскольку перевести денег в освобожденный город нельзя (в Мариуполе пока нет ни одного банка), они каждый месяц привозят помощь от родственников, живущих в Москве.

АПТЕЧКИ КОМПЛЕКТОВАЛИ САМИ

- Какую помощь оказываете нашим бойцам на передовой?

- В Горловку в военный госпиталь отправили через ребят-военных специально привезенные медикаменты. В этот же приезд самостоятельно доставили аптечки в местные батальоны - «Спарта», «Сомали», «Восток» и «Пятнашка», - рассказывает Дмитрий. - Порядка семидесяти аптечек укомплектовали. В каждой - турникет, пластыри, индивидуальный перевязочный пакет, кровоостанавливающие средства, градусник! У нас есть человек в команде Максим Зайчиков, который за медицину отвечает (сейчас в Гуманитарном батальоне двадцать человек. – Авт.). Он не ездит сюда. Жена не отпускает…

Пелагея улыбается.

- А как встречали в подразделениях?

Аптечки волонтеры Гуманитарного батальона укомплектовали так, чтобы у раненых было больше шансов выжить и вернуться в строй Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Даже чаем напоили, - отмечает она.

- Воины радуются, когда к ним приезжают не с зеленкой, - говорит Дмитрий Амелин. – Вот, допустим, турникет. Это - усовершенствованный жгут. Он регулируется, чтобы эффективно остановить кровотечение и у раненого было больше шансов на сохранение пострадавших конечностей. Накладывается турникет намного быстрее, чем обычный жгут.

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

У Гуманитарного батальона десять пунктов сбора помощи в Подмосковье.

- Есть люди, которые пишут нам в Инстаграм: «Здравствуйте! У меня есть комната на складе, которую могу предоставить под пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса». Кто-то предоставляет комнатку в офисе, кто-то какой-то уголок на складе, - рассказывает Пелагея Стерлигова.

Российские волонтеры выкладывают в открытый доступ составленные администрациями списки того, что в том или ином населенном пункте жизненно необходимо людям. А неравнодушные жители России уже приносят в больших количествах еду, вещи и игрушки.

Пелагея – многодетная мама, у нее четверо детей. Работает в Правительстве Московской области. В Комитете по туризму.

- Это наши сограждане, русские по крови люди. Когда началась вся эта военная история, не хотелось оставаться в стороне, - Пелагея Стерлигова рассказывает, как начала помогать жителям Донбасса. - Я надеюсь, что мы сможем больше людей подключить к сбору и доставке гуманитарки. Очень хочется помочь многим!

Сейчас Гуманитарный батальон привозит в Донецкую Народную Республику четырьмя фургонами до 5 тонн каждый месяц. Все желающие присоединиться к оказанию гуманитарной помощи донбассовцам могут позвонить или написать волонтерам через телеграм Гуманитарного батальона.

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