Войска русской коалиции освободили два села на подступах к Артемовску

Освободительная операция в Донбассе продолжается. Фото: Штаб теробороны ДНР

Войска русской коалиции в ходе наступления на Артемовск (Бахмут) освободили еще два населенных пункта под городом - села Покровское и Клиновое. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что таким образом под контролем Республики сейчас находятся в общей сложности 258 населенных пунктов.

- По состоянию на 29 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 258 населенных пунктов, включая Покровское и Клиновое, - проинформировали в Штабе.

Военные отметили, что наступление на Артемовск ведется сразу с двух направлений.

Напомним, ранее сообщалось, что силы русской коалиции освободили поселок Новолуганское в ДНР. Он находится в двадцати с небольшим километрах севернее Горловки, что на берегу водохранилища Углегорской ТЭС. Входит в Светлодарскую городскую общину. Освобождение этого населенного пункта позволит прорвать оборону ВСУ и отодвинуть фронт от окраин Горловки.

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