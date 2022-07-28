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Политика28 июля 2022 10:51

Союзные силы освободили поселок под Горловкой

Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Силы русской коалиции освободили Новолуганское, что под Горловкой. Об этом сегодня сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 28 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 256 населенных пунктов, включая Новолуганское, - говорится в сводке штаба.

Новолуганское находится в двадцати с небольшим километрах севернее Горловки, что на берегу водохранилища Углегорской ТЭС. Входит в Светлодарскую городскую общину. Освобождение этого поселка позволит прорвать оборону ВСУ и отодвинуть фронт от окраин Горловки.

Напомним, что ВСУ за сутки обстреляли ДНР 146 раз, выпустив по ее территории 842 боеприпаса. По данным СЦКК Республики, за прошедшие сутки трое мирных жителей в Донецке погибли, еще одиннадцать в столице, Горловке и Ясиноватой – ранены.

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