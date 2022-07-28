Союзные силы освободили поселок под Горловкой

Силы русской коалиции освободили Новолуганское, что под Горловкой. Об этом сегодня сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 28 июля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 256 населенных пунктов, включая Новолуганское, - говорится в сводке штаба.

Новолуганское находится в двадцати с небольшим километрах севернее Горловки, что на берегу водохранилища Углегорской ТЭС. Входит в Светлодарскую городскую общину. Освобождение этого поселка позволит прорвать оборону ВСУ и отодвинуть фронт от окраин Горловки.

Напомним, что ВСУ за сутки обстреляли ДНР 146 раз, выпустив по ее территории 842 боеприпаса. По данным СЦКК Республики, за прошедшие сутки трое мирных жителей в Донецке погибли, еще одиннадцать в столице, Горловке и Ясиноватой – ранены.

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