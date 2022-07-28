В Мариуполе воду можно пить из крана Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Централизованное водоснабжение Мариуполя обеспечивается из резервного поверхностного источника (Старокрымского водохранилища), являющегося водоемом первой категории (питьевой). Об этом сегодня сообщило Министерство здравоохранения Республики.

- Фильтровальная станция работает в штатном режиме, технология очистки и обеззараживания на всех этапах водоподготовки соблюдается в полном объеме, - говорится в сообщении Минздрава. - Территориальным подразделением Госсанэпиднадзора осуществляется систематический мониторинг качества воды водоисточника, поступающей на фильтровальную станцию, качества питьевой воды после очистки и в распределительных водопроводных сетях города.

В июле этого года специалисты исследовали три пробы воды из Старокрымского водохранилища, четыре пробы питьевой воды после очистки и восемнадцать проб питьевой воды из распределительных сетей. В результате бактерий, которые могут вызвать болезнь, в воде они не обнаружили.

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