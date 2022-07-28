«Этот день являет миру историческую правду»: Денис Пушилин поздравил с Днем Крещения Руси

Глава ДНР отметил, что братья по вере всегда выкорчевывали семена раздора и укрепляли русскую государственность. Фото: Сайт Дениса Пушилина

Сегодня, 28 июля, во всем православном мире верующие празднуют знаменательную дату - 1034-летие крещения Руси.

- Это особенный день нашей истории, который определил во многом судьбу русской государственности, повлиял на формирование характерных черт нашего народа, таких как вера, взаимопомощь, милосердие, - обратился к соотечественникам Глава ДНР Денис Пушилин. - Этот день являет миру историческую правду - единство славянских народов, всего Русского мира несмотря на агрессивную политику Запада, стремящегося разделить русских. Сегодня и в Москве, и в Донецке, и в Луганске, и в Киеве, и в Минске отмечают крещение Руси. Мы братья по вере, истории, культуре. И нет ценнее этих уз. Князь Владимир стал первым собирателем русских земель, он объединил разрозненные территории, понимая, что в этом залог мощи и процветания Руси. Эту мудрость он передал и нам, завещая хранить мир и единство между собой.

Лидер государства отметил, что в нашей истории правда неизменно торжествовала, православные всегда выкорчевывали семена раздора и укрепляли русскую государственность.

- Так будет и впредь, потому что нас связывают вечные непреходящие ценности и любовь к родной земле, - сказал он.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР почтили память детей - жертв войны в Донбассе

За восемь лет погибло 130 детей (подробнее)