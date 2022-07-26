В ЛНР выпустили памятную монету, посвященную признанию республик Донбасса Россией

Монета вышла ограниченным тиражом. Фото: Правительство ЛНР

В ЛНР выпустили памятную монету, посвященную признанию народных республик Донбасса Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства страны.

Там уточнили, что монета изготовлена на заказ и носит символичное название.

- По заказу Государственного банка Луганской Народной Республики изготовлена очередная памятная монета - «Признание», - сказано в сообщении.

На лицевой стороне монеты изображены гербы и флаги России, ДНР и ЛНР, а между ними надпись «Признание независимости республик». На обратной стороне помещен герб Луганской Народной Республики, он находится в центре. Есть также надписи «Государственный банк» и «Луганская Народная Республика».

Сообщается, что монета вышла ограниченным тиражом.

Напомним, что в честь Донецка государственное унитарное предприятие «Почта Донбасса» выпустило специальную марку в металле. При выборе материала сплава специалисты обратили внимание на латунь, который, по мнению создателей марки, наилучшим образом олицетворяет этот город, его свет и теплоту.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ДНР ввели в обращение «живую» марку

Марка с технологией дополненной реальности в Республике выпущена впервые (подробнее)