«Почта Донбасса» выпустила в честь Донецка специальную марку из латуни

Жителям столицы желают той самой бескомпромиссной прочности, какая свойственна металлу. Фото: ГУП «Почта Донбасса»

В честь Донецка государственное унитарное предприятие «Почта Донбасса» выпустило специальную марку в металле. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Там отметили, что при выборе материала сплава специалисты обратили внимание на латунь, который, по мнению создателей марки, наилучшим образом олицетворяет этот город, его свет и теплоту.

- Латунь - фактически «вечный» металл, обладающий высокими характеристиками прочности. Искренне желаем Донецку той самой бескомпромиссной прочности, свойственной металлу, - подчеркнули почтовики.

Уточняется, что диаметр изделия составляет 25 миллиметров, а весит оно почти 10 грамм. На аверсе марки отображен герб Донецка и год основания города - 1869-й. На обратной стороне - легендарный Юзовский металлургический завод. Воспроизведенное на марке фото предположительно было сделано в 1906 году.

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