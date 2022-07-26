Украинские войска выпустили по Алчевску пять ракет из РСЗО HIMARS

Огонь велся по мирным кварталам. Фото: УНМ ЛНР

За прошедшие сутки украинские войска вновь подвергли обстрелу территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что под прицельным огнем киевских силовиков оказался Алчевск, который был обстрелян из американской боевой установки.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Алчевск с применением реактивной системы залпового огня M142 HIMARS (пять ракет), - проинформировали наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что на месте обстрела Красного Луча в Луганской Народной Республике были обнаружены фрагменты корпусов и боевые части трех неразорвавшихся снарядов. Судя по маркировке, это ракеты M31 GMLRS американской РСЗО M142 HIMARS. Как подчеркнули в СЦКК ЛНР, эффективность одной из новейших американских реактивных систем залпового огня составила 50%.

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