На месте обстрела Красного Луча нашли три неразорвавшихся американских снаряда

Американское происхождение подтверждает маркировка на снарядах. Фото: СЦКК ЛНР

На месте обстрела Красного Луча в Луганской Народной Республике обнаружены фрагменты корпусов и боевые части трех неразорвавшихся снарядов, судя по маркировке, это ракеты M31 GMLRS американской РСЗО M142 HIMARS. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— На месте обстрела города Красный Луч обнаружены неразорвавшиеся три ракеты M31 GMLRS американской РСЗО M142 HIMARS с боевыми частями и фрагментами корпусов. По маркировке ракет установлено, что они произведены в 2019 году, — отметили в ведомстве.

Также в СЦКК ЛНР подчеркнули, что эффективность одной из новейших американских реактивной системы залпового огня составила 50%.

Напомним, что в результате обстрела Красного Луча ранения получили три мирных жителя. Они находятся в реанимационном отделении Краснолучской городской многопрофильной больницы. Также Разрушена гостиница «Красный Луч», повреждено семь жилых домов, аптека, четыре объекта розничной торговли, городской рынок, линия электропередач.

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