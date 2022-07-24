ВСУ обстреляли Красный Луч: трое мирных жителей ранены

Разрушенная гостиница «Красный Луч». Фото: Администрация города

Трое мирных жителей ранены в результате обстрела Красного Луча вооруженными формированиями Украины. Погибших нет. Об этом сообщила пресс-служба администрации Красного Луча.

- Трое человек получили ранения, один находится в реанимационном отделении Краснолучской городской многопрофильной больницы «Известий», - говорится в сообщении.

В городе была разрушена гостиница «Красный Луч». Частично обесточены улицы Коммунистическая, Васильченко и Магистральная.

- По поручению главы администрации Красного Луча Сергея Рыбальченко с пяти утра работниками коммунальных служб выполняются работы по расчистке территории, пострадавшей в результате ночного обстрела города ВСУ, - отметили в администрации Красного Луча.

Коммунальщики оперативно освобождают проезжую часть, разбирают завалы на дороге и убирают прилегающую к гостинице «Красный Луч» территорию.

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