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Политика25 июля 2022 11:27

Украинские боевики обстреляли Минеральное, загорелись жилые дома

По населенному пункту в Ясиноватском районе выпустил три снаряда калибром 122 мм
Виктория ПОДАРОВА
ВФУ открыли огонь по Минеральному, загорелись дома. Фото: пресс-служба администрации Ясиноватой

ВФУ открыли огонь по Минеральному, загорелись дома. Фото: пресс-служба администрации Ясиноватой

Вооруженные формирования Украины обстреляли Минеральное в Ясиноватском районе. По населенному пункту выпустили три снаряда калибром 122 мм с позиций, расположенных в Авдеевке. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народном Республики.

— Украинские боевики нанесли удар по Минеральному в Ясиноватском районе. Под огнем украинских боевиков оказались домостроения по улице Мира в Минеральном, зафиксировано возгорание жилого дома, — уточнили в Штабе.

Тем временем противник нанес удары по жилым кварталам Петровского, Кировского и Куйбышевского районов столицы Республики. Обстрел велся с позиций, расположенных в Невельском и Новомихайловке. Украинские боевики использовали артиллерию калибром 122 мм.

Напомним, что в результате обстрела погибла мирная жительница 1945 года рождения в ранее освобожденном населенном пункте Егоровка.

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