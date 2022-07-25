Из-за обстрела ВФУ в Егоровке погибла мирная жительница

ВФУ в очередной раз обстреляли Петровский район Донецка (архивное фото)
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Егоровка, который был ранее освобожден и временно присоединен к Тельмановскому району. В результате обстрела погибла мирная жительница. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
— В результате вчерашнего обстрела ВФУ ранее освобожденного населенного пункта Егоровка (зона ответственности администрации Тельмановского района) погибла женщина 1945 года рождения, — уточнили в Штабе.
Всего за минувшие сутки результате обстрелов ВФУ на территории Республики погиб 1 человек и еще 2 мирных жителя получили ранения.
Тем временем украинские боевики открыли огонь по Петровскому району столицы Донецкой Народной Республики. Обстрел велся с позиций, расположенных в Красногоровке в направлении жилых кварталов района. Против населения применяется ствольная артиллерия калибром 122-мм.
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