В Горловке 35-летнего мужчину ранило в голову

Раненого в тяжелом состоянии доставили в горбольницу № 2 Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, вечером 24 июля, украинские боевики обстреляли из артиллерии калибром 122-мм горловский поселок шахты имени Гагагина, что в Никитовском районе. В результате этого 35-летнего местного жителя ранило в голову. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Раненого доставили в городскую больницу № 2 в тяжелом состоянии.

По сообщению Штаба территориальной обороны ДНР, боевики ведут обстрел жилых кварталов города с позиций в Леонидовке.

Напомним, что за прошедшие сутки в ДНР один мирный житель погиб, еще трое, в том числе подросток 2005 г.р. с ранее освобожденной Владимировки, – ранены.

ВСУ за это время 46 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 344 боеприпаса. По данным СЦКК ДНР, под вражеским огнем оказались районы Донецка (Ворошиловский, Калининский, Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Гольмовского, Горловки, Пантелеймоновки, Новобахмутовки, Новоселовки, Яковлевки, Ясиноватой, Спартака, Макеевки, Старомихайловки и Еленовки.

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