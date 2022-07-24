ВСУ обстреляли Горловку из 203-мм гаубицы

Снаряд калибром 203 мм, выпущенный украинскими боевиками по поликлинике горбольницы № 1, к счастью, не разорвался. Фото: t.me/Prikhodko1970

Вооруженные формирования Украины со своих позиций в Новгородском нанесли артиллерийский удар по Центрально-городскому району Горловки с применением снарядов 203 миллиметра. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там пояснили, что за тип вооружения мог использоваться украинскими боевиками.

- Такой калибр используется советской артиллерийской установкой 2С7 «Пион» особой мощности, способной бить на расстояния почти до 50 километров, - заявили военные.

Напомним, ранее сообщалось, что за последние два дня войска украинских националистов выпустили по жилым кварталам Горловки свыше 90 снарядов из крупнокалиберных артиллеристских орудий и РСЗО. Погиб один и ранены семь мирных жителей города. Разрушения получили 42 частных и 28 многоквартирных домов. Под обстрел попали также поликлиника Центральной городской больницы № 1 и железнодорожный вокзал.

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