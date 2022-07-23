За два дня в Горловке в результате обстрелов украинских боевиков один мирный житель погиб, еще семь – ранены

ВСУ не прекращают наносить артударов по Горловке. Фото: Телеграм-канал мэра города Ивана Приходько

За последние два дня войска украинских националистов выпустили по жилым кварталам Горловки свыше 90 снарядов из крупнокалиберных артиллеристских орудий и РСЗО. Погиб один и ранено семь мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной милиции ДНР.

21 июля в результате обстрела кассетными снарядами было повреждено здание городского Управления образования и прилегающие многоквартирные дома. 22 июля под обстрел попали поликлиника Центральной городской больницы № 1 и железнодорожный вокзал «Горловка».

- Разрушения получили 42 частных и 28 многоквартирных домов. Было обесточено 23 трансформаторные подстанции. Из-за повреждения линий контактных проводов в центре Горловки остановлено движение троллейбусов по маршруту № 1 и 2, - говорится в сообщении Управления Народной милиции.

В Горловке под постоянным огнем ВСУ находятся поселки шахт им. Румянцева, им. Гагарина и Изотова, а также Зайцево, Гольмовский, Широкая Балка и Пантелеймоновка.

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