В Ясиноватой обезвредили еще более 80 «лепестков», разбросанных украинскими боевиками по городу

Такие «сюрпризы» ВСУ разбросали по городу воинской славы. Фото: Телеграм-канал руководителя Ясиноватой Дмитрия Шевченко

Сегодня, 24 июля, в Ясиноватой специальные службы обезвредили еще 83 противопехотные мины «Лепесток», которые ВСУ ранее разбросали по городу с помощью реактивной артиллерии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

- Уже удалось выявить и обезвредить больше 200 мин в городе. Процесс разминирования будет продолжен, - сообщил он.

ПФМ-1 «Лепесток» - противопехотная фугасная мина нажимного действия. Россия, в соответствии с одним из протоколов к Женевской конвенции, отказалась от использования мин, не имеющих устройств самоликвидации. Украина этот документ тоже подписала, как и Оттавский договор о запрете противопехотных мин 1997 года.

Напомним, что ВСУ за минувшие сутки 46 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 344 боеприпаса. В результате в Республике один мирный житель погиб, еще трое, в том числе подросток 2005 г.р. с ранее освобожденной Владимировки, – ранены.

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