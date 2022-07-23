В ДНР семерых российских спасателей наградили медалями

В ДНР Республике семерых российских спасателей наградили медалями «За разминирование». Фото: МЧС ДНР

Для увеличения скорости обследования и очистки освобожденных территорий в апреле в ДНР прибыл сводный отряд пиротехнических работ МЧС России. Территории вдоль линий электропередач, подъездные пути, участки вблизи мостов и переправ – за время работы десятки российских саперов уничтожили тысячи взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

- За проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, отвагу и самоотверженность при обнаружении и обезвреживании ВОП семеро пиротехников сводного отряда МЧС России получили из рук заместителя Министра МЧС ДНР Дмитрия Захарова медаль «За разминирование», - говорится в сообщении.

- Однозначно данная награда будет занимать почетное место в моей колодке наград. Мне очень приятно, что МЧС ДНР наградило меня данным знаком. Сапер – это смысл жизни. Я люблю свою работу и отношусь к ней трепетно, - делится сапер сводного отряда пиротехнических работ МЧС РФ Константин Шваб.

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