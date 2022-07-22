Отступая из Лисичанска, ВСУ взорвали там котельные и вывели из строя объекты водоснабжения

Украинские боевики оставляют после себя одни руины Фото: Михаил ФРОЛОВ

При отступлении из Лисичанска, расположенного на северо-западе Луганской Народной Республики, подразделения украинской армии взорвали ряд объектов, обеспечивающих водоснабжение города. Об этом сообщил журналистам ТАСС временно исполняющий обязанности руководителя местной администрации Андрей Скорый.

Он отметил, что украинские боевики взорвали все насосы и подъемы в Лисичанске.

- Частично взрывали, частично минировали, где убрали основные необходимые части, назовем их «сердцем». Их вырывали, то есть делали все для того, чтобы система водоснабжения города не заработала, - рассказал градоначальник.

Мэр уточнил, что котельные в городе уничтожены полностью, и в частности, те, которые отапливали детские сады и больницы.

Напомним, 2 июля стало известно о том, что войска ЛНР вошли в Лисичанск. Украинские боевики бесславно бежали из подготовленного к обороне населенного пункта.

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