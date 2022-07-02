Войска ЛНР вошли в Лисичанск

Освобождение города продолжается. Фото: фрагмент видео УНМ ЛНР

Войска Луганской Народной Республики вошли в Лисичанск. На окраине города они обнаружили детский сад, ранее занимаемый украинской армией. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, это еще один объект гражданской инфраструктуры, который украинские силовики приспособили в Лисичанске под свои позиции.

- Вверху соответствующая вывеска: «Дошкольное учебное учреждение - детский сад «Колосок», но украинских солдат это не остановило, - сказал военнослужащий во время осмотра освобожденного от ВСУ здания.

Напомним, ранее сообщалось, что подразделения Народной милиции ЛНР вместе с союзными силами продолжают освобождать территорию Луганской Народной Республики от украинских оккупантов. Так, украинские националисты были изгнаны еще из двух населенных пунктов Донбасса - города Приволье и села Шипиловка.

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