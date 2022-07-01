Войска русской коалиции освободили Приволье и Шипиловку в ЛНР

Союзные силы продолжают освобождать территорию Донбасса от украинских оккупантов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военнослужащие ЛНР и России освободили от украинских силовиков еще два населенных пункта Донбасса - село Шипиловку в Попаснянском районе и город Приволье, который относится к Лисичанску. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с союзными силами продолжают освобождать территорию Луганской Народной Республики от украинских оккупантов. Так, сегодня украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Приволье и Шипиловка, - сказал он.

По словам Филипоненко, в ходе боев противник понес крупные потери в живой силе и технике.

Напомним, ранее сообщалось, что кольцо окружения вокруг нацистов в Лисичанске сжимается. Противника дожали, он отошел и блокирован. Как заявил Посол ЛНР в Российской Федерации Родион Мирошник, до освобождения Лисичанска остались считанные дни.

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