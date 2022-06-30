НМ ЛНР: Кольцо окружения нацистов в Лисичанске сжимается

Кольцо окружения нацистов сжимается. Фото: кадр из видео НМ ЛНР

Союзные силы продолжают освободительную операцию. В Луганской Народной Республике остался последний большой город – Лисичанск. О ситуации на линии фронта рассказали в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Кольцо окружения нацистов в Лисичанске сжимается, - сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Командир 4 бригады НМ ЛНР с позывным «Джафар» рассказал, что обстановка на линии фронта у военнослужащих Союзных сил – стабильная.

- Можно даже сказать– не напряженная, - говорит Джафар. - Противника дожали, он отошел в Лисичанск и блокирован. Обжимаем «котел». С каждым днем сопротивление противника падает, такого, как было ранее, мы не замечаем. Мы спокойно подавляем огневые точки, продвигаемся.

Тем временем Посол Луганской Народной Республики в Российской Федерации Родион Мирошник заявил, что до освобождения Лисичанска остались считанные дни.

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