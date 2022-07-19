Легендарному комбату батальона «Сомали» Михаилу Толстых сегодня могло исполниться 42 года

Гиви сегодня могло исполниться 42 года. Фото: из семейного альбома Толстых

19 июля легендарному комбату батальона «Сомали» Михаилу Толстых, известному под позывным Гиви, могло исполниться 42 года.

- Украинские боевики прервали его жизненный путь, когда он был в самом расцвете сил. Гиви был настоящим народным командиром, легендой при жизни. За ним смело шли бойцы и неизменно побеждали. Михаила отличали особое мужество, отменное чувство юмора и отеческая забота о своих боевых товарищах, - сообщил в телеграм-канале Глава ДНР Денис Пушилин.

Михаила Толстых взорвали в кабинете его воинской части в Макеевке 8 февраля 2017 года. Украинские диверсанты, причастные к его гибели, пока не задержаны.

Михаил Сергеевич Толстых родился 19 июля 1980 года в Иловайске. В мае 2014 года присоединился к ополченцам в Славянске во время самых ожесточенных боев! Самая важная битва, в которой ему довелось участвовать уже как командиру роты, была летом того же года за его родной Иловайск. Бойцы Гиви в течении нескольких недель подряд удерживали город, несмотря на мощнейший натиск Нацгвардии, у которой в то время было значительно больше людей и вооружений.

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