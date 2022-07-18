В ДНР с начала суток погиб один и были ранены 2 мирных жителя

Пострадавшими занимаются медики Фото: Олег УКЛАДОВ

Вооруженные формирования Украины атаковали поселок Верхнеторецкое в Ясиноватском районе ДНР. В результате обстрела по улице Калинина погиб мужчина. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативным линиям поступила дополнительная информация о гибели гражданского лица - мужчины 1965 года рождения в результате обстрела ВФУ населенного пункта Верхнеторецкое по адресу: улица Калинина, 41, - проинформировали наблюдатели.

Тем временем в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в Луганском (Артемовский район) на взрывоопасном предмете подорвался мужчина. Он доставлен в больницу, где медики оказывают ему необходимую помощь.

Таким образом, по данным Штаба, с начала суток в Донецкой Народной Республике погиб один человек и еще 2 мирных жителя получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка, в результате чего была ранена женщина.

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