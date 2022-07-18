ВСУ обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка, ранена женщина

Повреждения получили ряд строений. Фото: телеграм-канал Алексея Кулемзина

Сегодня днем вооруженные формирования Украины атаковали Куйбышевский район Донецка. В результате обстрела была ранена женщина и повреждено здание местной больницы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что пострадавшая 1961 года рождения. Во время обстрела больницы № 8 по улице Туманяна она получила осколочное ранение мягких тканей грудной клетки и нижней трети левого бедра. Раненую госпитализировали в больницу № 17.

Кроме того, зафиксированы разрушения по следующим адресам: улица Туманяна, 19, 21 - повреждено остекление; улица Туманяна,18 (здание больницы № 8) - повреждены фасад и остекление.

В результате обстрела Куйбышевского района столицы повреждения получили также строения по улице Ялтинская, 18/1, улице Эстонская, 30/2 (частный сектор) - там повреждены кровля, фасад, остекление; улице Забойщиков, 8 (частный сектор) - повреждены кровля, фасад, остекление, гараж, газопровод.

На улице Угольная, 30 А повреждено остекление Дворца культуры «Горняк».

- Украинские каратели при обстреле поселка Горняк в Куйбышевском районе нанесли повреждения частному дому по улице Эстонской, 30. Также пострадали строения по улице Ялтинской, - заявил мэр.

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