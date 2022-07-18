В Петровском районе Донецка после обстрела ВСУ загорелась школа

Последствия обстрела школы. Фото: телеграм-канал Алексея Кулемзина
В одной из школ Петровского района Донецка после обстрела украинских силовиков начался пожар. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель администрации города Алексей Кулемзин.
- Падение украинского снаряда спровоцировало пожар в школе № 103, расположенной по улице Дунаевского, - написал он.
Чуть позже мэр уточнил характер повреждений, нанесенных учебному учреждению.
- Вследствие обстрела Петровского района повреждено остекление окон, уничтожено перекрытие, кровля и наружная стена здания школы № 103 по улице Дунаевского, 1, - проинформировал он.
Отметим, что по данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 152 миллиметра.
Тем временем в Куйбышевском районе столицы в результате обстрела была ранена женщина и повреждено здание местной больницы.
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