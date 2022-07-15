Более 200 человек получили временную работу на заводе «Азот» в Северодонецке

Первые рабочие смены на предприятии были открыты уже с 11 июля. Фото: УНМ ЛНР

Более 200 человек заключили договоры на участие в работах временного характера на химическом комбинате «Азот» в освобожденном Северодонецке. Об этом сообщили в Правительстве Луганской Народной Республики.

- По состоянию на 14 июля на работы временного характера (разбор завалов, охрана, уборка) на территории северодонецкого «Азота» принято 228 человек, - рассказали там.

Отметим, ранее сообщалось, что по состоянию на 11 июля временную работу на комбинате получили 14 экс-сотрудников «Азота». По словам исполняющего обязанности главы администрации города Николая Моргунова, предпринятые меры позволят обеспечить жителей зарплатой в период налаживания нормальной жизнедеятельности населенного пункта.

Напомним, в освобожденном городе Северодонецк заработала первая базовая станция мобильной связи от оператора ЛНР. Работу базовой станции обеспечивает генератор, доставленный в рамках гуманитарной помощи из России.

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