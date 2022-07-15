В Северодонецке заработала мобильная связь от «Лугакома»

В ближайшее время предприятие планирует ввести в эксплуатацию в городе еще одну базовую станцию Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В освобожденном городе Северодонецк заработала первая базовая станция мобильной связи от оператора ЛНР. Об этом сообщили в Правительстве Республики со ссылкой на Министерство связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики.

- 15 июля в Северодонецке запущена первая базовая станция мобильной связи ООО МКС (бренд «Лугаком»), - отметили там.

Уточняется, что работу вышки обеспечивает генератор, который был доставлен в рамках гуманитарной помощи из Ростовской области России. В ближайшее время еще одну такую станцию «Лугакома» планируют запустить также в Рубежном. Сейчас специалисты обследуют там имеющееся оборудование.

- Были определены базовые станции с наиболее сохранившейся инфраструктурой, которые будут запущены в работу в первую очередь, - пояснили в Минкомсвязи.

Напомним, ранее сообщалось, что в освобожденном Северодонецке саперы начали разминировать центральные улицы. Расчисткой территории занимаются специалисты Международного противоминного центра ВС РФ.

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