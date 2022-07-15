В освобожденном Северодонецке саперы начали разминировать улицы

Группа инженерной разведки и разминирования занимается расчисткой от взрывоопасных предметов главных улиц города. Фото: ЛИЦ

Сотрудники Международного противоминного центра ВС РФ приступили к разминированию центральных улиц освобожденного Северодонецка в ЛНР. Об этом сообщили в Луганском информационном центре.

Уточняется, что саперы расчищают от взрывоопасных предметов улицы и внутридомовые участки города. Предварительно территорию оцепляют, а обнаружив неразорвавшиеся снаряды или мины, проводят их деактивацию или подрыв.

Как пояснил командир саперного отделения с позывным «Загар», чаще всего на улицах Северодонецка находят неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы, выстрелы к гранатометам и мины.

- Все военнослужащие оснащены средствами бронезащиты ОВР-2-02. У каждого есть камера видеонаблюдения, поэтому картинку я вижу от каждого бойца, - рассказал он, отметив, что видеосвязь позволяет саперам быстрее и точнее принимать решения в ходе разминирования.

Всю информацию о местах, где возможно наличие взрывоопасных предметов, российские саперы получают от Народной милиции ЛНР.

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