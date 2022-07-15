В ДНР перебоев с водой не будет только после полного освобождения Республики

Канал «Северский Донец – Донбасс» - главная водная артерия региона. Фото: «Вода Донбасса»

К решению водоснабжения городов Республики применялись нестандартные подходы, один из них – построение водовода от Ханженковского водохранилища для пополнения канала «Северский Донец – Донбасс». Сегодня по нему пошла вода, в канал можно будет перебрасывать до 70 тысяч куб. м воды в сутки.

- В кратчайшие сроки – за 45 дней – проложили 90 км труб. Запуск водовода позволит обеспечивать города и районы Республики водой в прежнем режиме до полного освобождения нашей территории. Если бы не предпринимаемые меры, жители Донецка, Макеевки, Горловки уже остались бы без воды даже в режиме ограниченной подачи, - рассказал Глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, полноценное восстановление водоснабжения и бесперебойная подача воды возможны только после полного освобождения территории ДНР в ее конституционных границах.

Глава ДНР поблагодарил специалистов военно-строительной компании Министерства обороны Российской Федерации и сотрудников МЧС Донецкой Народной Республики за выполнение задачи в два раза быстрее запланированного срока.

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