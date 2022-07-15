За сутки на территории ДНР от обстрелов погибли 2 человека, еще 15 были ранены

Последствия обстрела Донецка. Фото: t.me/dnronline

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась украинским обстрелам 58 раз. ВСУ выпустили в ее направлении 454 боеприпаса из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», артиллерии калибром 155 и 122 мм, неуправляемых авиационных ракет калибром 80 мм и 120-миллиметровых минометов. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Куйбышевский, Ворошиловский, Петровский и Ленинский районы), Горловка (Никитовский район), Новобахмутовка, Гольмовский, Пантелеймоновка, Зайцево, Макеевка (Червоногвардейский район, поселок Землянки), Минеральное, Ясиноватая, Докучаевск и Александровка, - проинформировали наблюдатели.

Уточняется, что под обстрелами погибли двое человек в Ворошиловском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 15 мирных жителей, в том числе девочка-подросток 2004 года рождения.

Кроме того, повреждены 36 домов и 6 объектов гражданской инфраструктуры Республики.

Тем временем в Штабе территориальной обороны ДНР уведомили, что за минувшие сутки, с 08:00 14 июля до 08:00 15 июля, в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 3 человека и еще 16 мирных жителей получили ранения.

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