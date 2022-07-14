В Горловке в результате обстрела ВСУ получили ранения двое сотрудников исправительной колонии

Украинские боевики постоянно обстреливают мирные кварталы Горловки. Фото: ТГ/Приходько

Сегодня, 14 июля, в Горловке в результате обстрела ВСУ получили ранения двое сотрудников Мичуринской исправительной колонии. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

- В результате варварского обстрела с позиций украинских неонацистов ранения получили двое сотрудников Мичуринской исправительной колонии, расположенной по улице Мира, 1 в Никитовском районе Горловки, - написал в своем-телеграм-канале Иван Приходько.

Он отметил, что пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Напомним, что за минувшие сутки вооруженные формирования Украины 62 раза открывали огонь по населенным пунктам ДНР, выпустив 432 снаряда и мины. В результате погибли двое гражданских лиц в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 6 мирных жителей в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Старомихайловке и макеевском поселке Землянки.

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