Дончане об обстрелах города украинскими боевиками: Своей агонией они хотят нас просто уничтожить

В Донецке возле авторынка женщине оторвало руку Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В воскресенье, 10 июля, в 16:00 украинские боевики открыли шквальный огонь из 155-миллиметровых гаубиц (стандарт НАТО) по двум густонаселенным прифронтовым районам Донецка – Куйбышевскому и Киевскому.

СНАРЯД РАЗОРВАЛСЯ ВОЗЛЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

В первом трагедия случилась на улице Словацкой возле дома № 55, что недалеко от авторынка. Супружеская пара возвращалась домой. Свою грузовую «Газель» супруги (продавцы овощей) поставили на стоянке и собирались уже зайти в подъезд. Как за их спинами прогремел взрыв. В стороне парковки появился столб дыма. Мужчина сказал жене идти домой, а сам побежал посмотреть, что с его машиной. В какой-то момент прилетел еще один снаряд. Он разорвался возле детской площадки, завалил дерево. Женщине, стоявшей в пятнадцати метрах, оторвало руку.

Виктория Лабода показывает последствия обстрела Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Виктория Лабода показывает последствия обстрела Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Виктория Лабода показывает последствия обстрела Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Жертв могло быть больше, - констатирует местная жительница Виктория Лабода. - Тогда на детской площадке играли ребятишки. Рядом еще и школа № 51. К счастью, после разрыва снаряда на стоянке возле рынка дети спрятались в подъезд.

- Такого обстрела не было даже в 2014 и 2015 годах, - подключилась к разговору Юлия Богушева. - Своей агонией они хотят нас просто уничтожить…

В результате недавнего обстрела ВСУ повреждены две многоэтажки и сгорели три автомобиля Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ГОРОЖАНЕ ТУШИЛИ АВТОРЫНОК ДО ПРИЕЗДА ПОЖАРНЫХ

- Мне позвонил друг и сказал, что авторынок, где я работаю, горит, - рассказывает корреспонденту «КП» предприниматель Андрей, который тогда шел с работы домой на улицу Куйбышева. – Через пять минут я прибежал обратно. На авторынке никого уже не было – все еще полтора - два часа назад разошлись. Охранника бросило на асфальт взрывной волной – по-видимому, контузило.

В результате недавнего обстрела ВСУ повреждены две многоэтажки и сгорели три автомобиля Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В результате обстрела ВСУ сгорели три автомобиля Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Андрей увидел, что снаряд на парковке, что возле авторынка со стороны девятиэтажек на улице Словацкой, разорвал пополам жигули шестой модели. Передняя часть машина горела, лежа на стене одного из ларьков.

- В морском металлическом контейнере находился интернет-магазин по продаже автозапчастей, - рассказывает он. - Пожар настолько нагрел ларек, что в нем стали гореть бумажные буклеты, по которым тоже можно было заказать те или иные детали на машины.

Сначала Андрей в одиночку тушил авторынок. Пламя могло перекинуться на соседние ларьки. А в ближайшем - продавали моторные масла для карбюраторов.

Андрей показывает последствия обстрела Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Тридцать огнетушителей (у Андрея был доступ к ним в других торговых точках) применил при тушении без особого успеха, - вспоминает мужчина. - Помочь подоспели знакомые со станции техобслуживания, а следом - приехавшие соседи по рынку. Все подносили воду… Здорово сдерживал пламя хозяин автомойки. Игорь гасил языки огня из столитрового огнетушителя. Пожарные тоже молодцы! Если бы не они, то от рынка ничего бы не осталось.

На стоянке сгорели три автомобиля, в том числе две грузовых «Газели», и один прицеп-будка. На Словацкой в трех девятиэтажках, расположенных в непосредственной близости от авторынка, выбило окна.

Андрей показывает последствия обстрела Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ПОСТРАДАЛО ЖИЛЬЕ ВОЗЛЕ РАДИОРЫНКА «МАЯК»

Тем временем, горячо было и в другом конце города – в Киевском районе. Там снаряд ВСУ угодил в крышу 6-этажки из красного кирпича на улице Батищева, что недалеко от радиорынка «Маяк».

В Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что в тот день за сорок пять минут вооруженные формирования Украины выпустили 35 снарядов 155-миллиметровых снарядов (стандарт НАТО) по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Украинские боевики вели огонь из оккупированного Первомайского.

«КП» сообщала, что рынки Донецка стали целью украинской артиллерии. 4 и 5 июля в результате обстрела из 155-миллиметровых гаубиц практически полностью был уничтожен железнодорожный рынок. Один из самых крупных рынков столицы два дня находился под огнем ВСУ.

- Снаряды и мины в район рынка прилетали с самого утра. С шести часов я с другими продавцами стояла в пристройке с толстыми стенами. А уже в 9:30, воспользовавшись паузой между серией залпов, уехали на машинах. И как показало время: не зря. В час дня НАТОвский снаряд влетел в мясной павильон через крышу… Двадцать предпринимателей, торговавших говядиной и свининой, остались без работы. Уничтожено все холодильное оборудование, помещение посекло осколками, - рассказала нам предприниматель из мясного павильона Анастасия.

Андрей показывает последствия обстрела Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Тогда на примыкающем к железнодорожному вокзалу рынке сгорел магазин бытовой химии «Русалочка», бывший кинотеатр «Свет» (в нем был самый большой в Донецке рыбный), поврежден небольшой торговый центр «Паровозик»... Практически целиком выгорели торговые ряды возле Свято-Николаевского храма.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раненая дончанка Дарина Пашкова: Мечтаю стать врачом и спасать людей

Выпускница кадетского корпуса им. Захарченко вместе с отцом оказалась в эпицентре обстрела ВСУ (подробнее)