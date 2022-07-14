Алчевский меткомбинат с начала года принял на работу почти две тысячи человек

Металлурги Донбасса открыли свой стенд на крупнейшей выставке российских промышленников Иннопром-2022. Фото: АМК

Алчевский металлургический комбинат с начала года принял на работу почти две тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба Правительства ЛНР.

- С начала года на Алчевский меткомбинат трудоустроился 1 981 человек. Из них 65 человек - с освобожденных территорий, - говорится в сообщении.

На комбинате средняя заработная плата выше, чем у металлургов соседней Ростовской области Российской Федерации.

Напомним, в октябре 2021 года Алчевский меткомбинат и другие крупные металлургические и коксохимические предприятия Республик Донбасса, ранее находившиеся под управлением закрытого акционерного общества «Внешторгсервис», были переданы Южному горно-металлургическому комплексу (ЮГМК) с целью развития производства.

В частности, под управлением ЮГМК в ЛНР находятся Алчевский меткомбинат, Стахановский ферросплавный завод, в ДНР - Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, Макеевский коксохимический завод, Ясиновский коксохимический завод и Комсомольское рудоуправление. На июль 2022 года численность работников предприятий ЮГМК составила более 22 тыс. человек. Генеральным директором компании является Евгений Юрченко.

Глава ЛНР Леонид Пасечник и гендиректор ЮГМК в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве Республики и предприятия.

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