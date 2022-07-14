На территории ДНР освобождены от ВСУ несколько населенных пунктов под Авдеевкой, Артемовском и Курахово

Наши войска продолжают наступление по нескольким направлениям. Фото ШТО ДНР

В ходе совместной операции по демилитаризации и денацификации Украины Вооруженные Силы ДНР, ЛНР и РФ продолжают освобождать населенные пункты Донецкой Народной Республики, ранее находившиеся под контролем ВФУ. Войска русской коалиции установили контроль на несколькими населенными пунктами под Авдеевкой, Артемовском и Курахово. Об этом сегодня сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- По состоянию на 14 июля на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 251 населенный пункт, включая Новодонецкое, Нескучное, Октябрь (под Курахово), Мироновку, Красный Пахарь, Роты, Видродження, Медную Руду (под Артемовском) и Каменку (под Авдеевкой), — отметили в Штабе.

Напромним, что защитники Донбасса за сутки уничтожили почти сотню украинских боевиков, а также различную военную технику.

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