Защитники Донбасса продолжают уничтожать живую силу и технику украинских оккупантов. Фото: НМ ЛНР

Защитники Донбасса за сутки уничтожили почти сотню украинских боевиков. Об этом сегодня сообщили в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожены три автомобиля, два бронетранспортера и 40 человек личного состава. Подавлены четыре огневые точки противника в районе Красногоровки, — заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он добавил, что, кроме того, в районе Красногоровки и Марьинки были уничтожены шесть складов с боеприпасами.

- В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике: 58 человек личного состава, 9 бронетранспортеров, 6 автомобилей, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

При этом 15 военнослужащих ВСУ сложили оружие и перешли на сторону Республики.

- Пятнадцать военнослужащих ВСУ приняли правильное решение и сложили оружие, тем самым, сохранив себе жизни, - сказал Филипоненко.

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