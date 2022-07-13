В ДНР заработал еще один пункт выдачи российских паспортов

Пункты выдачи российских паспортов открываются в Республике. Фото: Скрин видео МВД ДНР

Ежедневно среди жителей Донецкой Народной Республики все больше и больше граждан Российской Федерации. Раньше для получения паспорта людям нужно было выезжать в Ростовскую область, и хоть все было хорошо организовано, многим поездки давались нелегко.

Теперь пункты выдачи российских паспортов открываются в Республике. 1 июля заработали пункты в здании аппарата Миграционной службы МВД ДНР по адресу: улица Федора Зайцева, 46в, а также в секторе Миграционной службы Буденновского РО ДГУ МВД ДНР по адресу: улица Гурьевская, 3г.

Сегодня стало известно, что также заработал пункт выдачи паспортов Российской Федерации в Харцызске. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.

- В здании Харцызского ГО МВД ДНР, расположенного по улице Вокзальная, открылся пункт выдачи паспортов Российской Федерации, - говорится в сообщении.

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